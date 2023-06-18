شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: الطهي في حرارة عالية يزيد خطر الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشف باحثون سببًا يجعل تناول الأطعمة المطبوخة بشكل متكرر في حرارة عالية تزيد خطر الإصابة بالسرطان، حيث تبين أنها تتلف الحمض النووي في الطعام الذي يمتصه الجسم، وتسبب طفرات جينية تخلف أمراضًا منها السرطان.

وقالت الدراسة التي أجريت في جامعتي ماريلاند وولاية كولورادو إن "مكونات الحمض النووي المشوّهة بالحرارة يمكن أن تمتص أثناء الهضم وتُدمَج في الحمض النووي للمستهلك. ما يؤدي مباشرة إلى تلف حمضه النووي"، وفق "نيوز مديكال".

وأجريت الدراسة على نماذج حيوانية، وخلايا في المختبر، وأشارت إلى أن من السابق لأوانه القول إن الأمر يحدث عند البشر، لكن النتائج وجدت أن التشوه في الحمض النووي يمكن أن يكون مصدرًا لمخاطر وراثية.

ونبّهت النتائج إلى كمية الحمض النووي التي يتناولها الإنسان في الأطعمة، فتناول شريحة من اللحم البقري تزن 500 غرام تعني تناول أكثر من غرام من الحمض النووي للبقرة، وعند شوي اللحوم أو طهيها على درجات حرارة عالية يتعرض الإنسان لضرر لا يُستهان به.