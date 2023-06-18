شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى إسبانيا فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويلتقي الملك عبدالله الثاني في مدريد الملك فيليب السادس ملك إسبانيا.

كما يجري خلال الزيارة مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وفي مدينة قرطبة، يترأس العاهل الأردني والملك فيليب السادس، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، والتي ستركز على منطقة غرب إفريقيا والساحل، وستضم رؤساء دول ووفود من الإقليم ومن عدد من الدول والمنظمات الشريكة للمبادرة.

وأدى الأمير علي بن الحسين، طبقا لبيان الديوان الملكي، اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.