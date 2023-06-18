شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير طلال بن فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير طلال بن فهد، وجاء في البيان الملكي: "انتقل إلى رحمه الله تعالى صاحب السمو الأمير / طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الإثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الريا، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف البيان :"تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".