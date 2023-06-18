شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: الطائرة المخصصة لإجلاء مواطنينا من السودان تصل إلى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الطائرة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين من بورتسودان وصلت إلى مطار بغداد الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - في بيان، اليوم /الأحد/ - "إن الطائرة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين من بورتسودان وصلت إلى مطار بغداد الدولي، وعلى متنها 165 شخصا، بينهم عشرات السودانيين والسوريين، ليصبح بذلك مجموع الذين تم إجلاؤهم حتى الآن عبر ثلاث رحلات، 595 شخصا".

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