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زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب إقليم مكناس فى المغرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجات على سلم ريختير، اليوم /الأحد/ بإقليم مكناس.


وأوضح المعهد - فى بيان - أن هذه الهزة حدد مركزها فى منطقة الدخيسة التابعة لإقليم مكناس، وقعت الساعة الثامنة و 50 دقيقة و 54 ثانية صباحا (توقيت جرينيتش+1).


وأضاف البيان أن هذه الهزة سجلت على عمق 13 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 33.961 درجة شمالا، وخط الطول 5.480 درجة غربا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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