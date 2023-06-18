شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب إقليم مكناس فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجات على سلم ريختير، اليوم /الأحد/ بإقليم مكناس.



وأوضح المعهد - فى بيان - أن هذه الهزة حدد مركزها فى منطقة الدخيسة التابعة لإقليم مكناس، وقعت الساعة الثامنة و 50 دقيقة و 54 ثانية صباحا (توقيت جرينيتش+1).



وأضاف البيان أن هذه الهزة سجلت على عمق 13 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 33.961 درجة شمالا، وخط الطول 5.480 درجة غربا.