شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 39 مجتازًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات التونسية عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 39 مجتازًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى -فى بيان اليوم /الأحد/- أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بصفاقس تمكنت أمس من إحباط عملية اجتياز للحدود خلسة ونجدة وإنقاذ 39 مجتازًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرًا إلى أن مجموعة منهم تعمدوا أثناء عملية النجدة الاعتداء على أحد أفراد الوحدات العائمة بواسطة الحجارة ما تسبب له فى إصابة ونقله للمستشفى وتم الاحتفاظ بـ 6 أشخاص منهم.