شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الكويت اليوم مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وتضم 15 وزيرا. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. التشكيل الحكومى الجديد: 1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. 2- أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع 3- عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة 4- د. سعد حمد ناصر البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار. 5- فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات. 6-عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الاسلامية . 7-د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزير الصحة 8-د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة. 9-د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التعليم 10-سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية 11-محمد عثمان محمد العيبان وزير التجارة وزير الشباب 12-مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزير المالية 13-د. جاسم محمد عبد الله الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة . 14-فالح عبد الله عيد فالح الرقبة وزيراً للعدل ووزير دولة للشؤون الاسكان. 15- فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

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