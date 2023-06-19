اخبار الخليج

مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الكويت اليوم مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح،  وتضم 15 وزيرا. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

التشكيل الحكومى الجديد:

 

1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

 

2- أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

 

3- عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة

 

4- د. سعد حمد ناصر البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

 

5- فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.

 

6-عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الاسلامية .

 

7-د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزير الصحة

 

8-د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة.

 

9-د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التعليم

 

10-سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية

 

11-محمد عثمان محمد العيبان وزير التجارة وزير الشباب

 

12-مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزير المالية

 

13-د. جاسم محمد عبد الله الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .

 

14-فالح عبد الله عيد فالح الرقبة وزيراً للعدل ووزير دولة للشؤون الاسكان.

 

15- فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا