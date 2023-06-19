شكرا لقرائتكم خبر عن دار الفتوى اللبنانية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الفتوى فى الجمهورية اللبنانية ان أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وأكدت دار الفتوى اللبنانية في بيان لها مساء اليوم ان الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، وعليه فان يوم الاربعاء العاشر من شهر ذي الحجة الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز