شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، ثلاثة فلسطينيين، في منطقة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة فلسطينية، واعتقلت ثلاثة شبان من داخلها.

وفي مدينة نابلس، أصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل غازية مسيلة للدموع، خلال اقتحام قرية برقة.

في السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال عدة طرق في مدينة القدس المحتلة، لتأمين مسيرة استفزازية للمستوطنين.