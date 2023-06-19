شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: الاثنين أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة بموريتانيا ثبوت هلال شهر ذي الحجة من العام 1444 هجرية الليلة برؤية مستفيضة من بين بينهما عدلان في ولايتي داخلت نواذيبو، وكوركل.

وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك الأربعاء بعد القادم العاشر من ذي الحجة.

وأصدرت اللجنة قرارها بثبوت رؤية هلال ذي الحجة في ختام اجتماع عقدته مساء الأحد بمباني وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وذلك بالتزامن مع اجتماعات لجانها الفرعية في عواصم الولايات.

وحددت اللجنة الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة الموافق 28 يونيو الجاري موعدا لإقامة صلاة العيد في جامع ابن عباس وسط نواكشوط.