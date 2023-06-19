شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: منزعجون من قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "منزعجون من قرار إسرائيل بالإسراع في خططها لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

وصدقت حكومة الاحتلال الإسرائيي الأحد، على مشروع قرار ينص على تسريع خطوات البناء في المستوطنات.

وينص القرار-وفق موقع “والا” العبري على تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش يوآف جالانت، إلى الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش.

كما ينص القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى التخطيط والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاثة الأخرى.