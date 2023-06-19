شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أتربة بالسعودية صحو بالإمارات معتدل بالبحرين وحار في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها. في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة."

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويكون رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:15 والمد الثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:08 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والمد الثاني عند الساعة 21:41 والجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:45 .

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار.

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار.

وحذرت الأرصاد الكويتية قائلة: من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 اقدام .. و درجة الحرارة الصغرى: 34 °ﻡ

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حسن بوجه عام خلال الليل وحار نسبياً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار .

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، تتحول إلى شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 41 م درجة الحرارة الصغرى 28 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 20 %