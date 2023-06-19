شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.