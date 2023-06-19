شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 3 شهداء و29إصابة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على "جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع محصلة الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلى على مدينة "جنين" إلى 3 فلسطينيين بينهم طفل، إضافة إلى 29 إصابة بينها 6 إصابات خطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن الشهداء هم: الشاب خالد عزام درويش (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما).

وأوضحت أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 12 إصابة، بينها إصابتان حرجتان إحداهما لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 16 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بينها حالات حرجة.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في حي الجابريات، واستخدمت سكانه دروعا بشرية.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" موقعًا في حي الجابريات من مدينة جنين.