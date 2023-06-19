شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لخطورتها على الحامل والجنين.. أبوظبي للجودة والمطابقة يسحب عطورًا من الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عبر موقعه سحب عدد من منتجات التجميل والعطور غير المطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا صحة المستهلكين.

وأوضح المجلس أنه سحب عطر ريفيل فيكتور روج، من الأسواق بسبب احتوائه على مادة بوتيل فينيل ميثيل بروبانال، المحظورة في منتجات التجميل "لخطورتها المحتملة على الجهاز التناسلي، وعلى صحة الجنين"، لدى الحامل، إضافة إلى خطورتها على الجلد.

وشمل قرار السحب أيضًا وللأسباب ذاتها عطور، لؤلؤة البحرين، وغولدن، وكريشن لميس، التي لم تمتثل كذلك إلى لائحة منتجات التجميل وفق المجلس.



ويُذكر أن المجلس العلمي لسلامة المستهلكين لدى المفوضية الأوروبية حظر في 2022، استعمال هذه المادة بأنواعها والتي تعرف جميعها بالاختصار العلمي BMHCA، في العطور، ومواد التجميل، لخطورتها على الصحة الإنجابية، ولتسببها في أمراض جلدية مختلفة وخطيرة.