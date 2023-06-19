شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الاعتداء على جنين تصعيد للحرب المفتوحة من قبل الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلى الواسع والمتواصل على مدينة جنين ومخيمها وما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم مستخدمًا صنوف الأسلحة والمروحيات العسكرية فى قصف المدنيين وإيقاع المزيد من الضحايا بين شهيد وجريح إلى جانب تدمير البيوت والممتلكات.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح اليوم الاثنين، إن هذا العدوان على جنين صباح اليوم يأتي استمرارًا وتصعيدًا للعدوان الإسرائيلي والحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وموارده الحياتية وحقوقه الوطنية والإنسانية بما فيها ذلك القرار البالغ الخطورة الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بالأمس بشأن تسريع التوسع الاستعماري الاستيطاني بمنح الوزير سموتريتش الصلاحيات المطلقة والتي تشمل بناء المستوطنات الاستعمارية وتنظيم البؤر الاستيطانية، وذلك تسريعًا لخطوات الضم الزاحف للضفة الغربية والتهويد والتطهير العرقي الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني بانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وإمعان في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي افق لفرص تحقيق السلام.

وأكد أن الأمانة العامة للجامعة تحمل الحكومة الإسرائيلية تبعات وتداعيات هذا العدوان الشرس والشامل على الشعب الفلسطيني وهذا التمادي المستمر بارتكاب المزيد من الجرائم بما فيها جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين، وتدعو المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وهيئاته إلى التحرك الفوري للتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية اليمنية إلى إشعال المنطقة وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف.

كما تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والانتقال بها إلى التطبيق الفعلي عبر ممارسة المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدا لاختصاصاته وتحمل مسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال بقراراته التي ينبغي إنفاذها على نحو عاجل يضع حدًا لحالة العجز والمعايير المزدوجة التي تشجع سلطات الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانها.