شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عنصر أمن تونسي متأثرا بجروحه بعد تعرضه للطعن أمام مقر سفارة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، عنصر الأمن التونسي متأثرا بجروحه بعد تعرضه للطعن أمام مقر السفارة البرازيلية، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وقالت السلطات التونسية إن رجلا يعاني من اضطرابات نفسية طعن شرطيا بالقرب من سفارة البرازيل في تونس اليوم الاثنين، وقال شهودإن الشرطة تنتشر بكثافة في المنطقة وإنه يجري تطويق الموقع.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن الرجل طعن الشرطي بآلة حادة أثناء سؤاله عن أسباب وجوده بمحيط السفارة.

وألقت الشرطة القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال استجوابه.

وذكر مسؤول بوزارة الداخلية أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وهو مدرس عمره 53 عاما مضيفا أنه لا علاقة له بأي فكر متطرف أو إرهابي.

وقال إن عائلته أخبرت السلطات أنه يعاني وضعا نفسيا صعبا في الآونة الأخيرة وإنها تبحث عنه منذ مغادرته المنزل أمس الأحد.