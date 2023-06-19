شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شؤون الحرمين يدشن معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي.

وأكد أن المعرض يأتي لإثراء التجربة المعرفية لدى الزوار والقاصدين، حيث يعرض نماذج من نوادر المخطوطات بالمسجد النبوي، وكذلك عدد من المقتنيات وأدوات الكتابة المستخدمة في تدوين المخطوطات، بالإضافة لصور جدارية عن بعض المخطوطات النادرة وأفلام تعريفية عن مركز المخطوطات بالمسجد النبوي.