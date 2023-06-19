شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: الجيش الأردني يعلن تحطم مروحية عسكرية وإصابة طياريها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة، دون حدوث إصابات بين المدنيين.

وقال المصدر- في بيان، اليوم /الاثنين/- إنه نتج عنه تحطم الطائرة إصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية، وحالتهما العامة متوسطة.

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.