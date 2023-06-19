شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء الكويتي: لجنة للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء الكويتي، تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي انطلاقًا من حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لإنجاز المشاريع التي ينتظرها الوطن والمواطن.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي - في بيان له اليوم الاثنين- أنه من المقرر أن يترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري، وتضم في عضويتها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفظ ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد حمد البراك، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح.