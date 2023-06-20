شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تجدد رفضها لقرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن "قلقها البالغ" إزاء التقارير عن إعلان الحكومة الإسرائيلية المضي قدمًا في التخطيط لأكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وحيال التغييرات التي من شأنها تسريع البناء الاستيطاني في الضفة وتسهيل الحصول على الموافقات عليها.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي - معارضتها "هذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي تصعّب تحقيق حل الدولتين وتشكل عقبة أمام السلام"، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها والعودة للحوار الهادف إلى وقف التصعيد.