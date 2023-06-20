شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يطرد الفلسطينيين المعتكفين من المسجد الأقصى ومحيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طردت القوات الإسرائيلية في مدينة القدس، للمعتكفين وحراس الأوقاف والموظفين والنساء من داخل المسجد الأقصى، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم.