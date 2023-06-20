شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يطرد الفلسطينيين المعتكفين من المسجد الأقصى ومحيطه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طردت القوات الإسرائيلية في مدينة القدس، للمعتكفين وحراس الأوقاف والموظفين والنساء من داخل المسجد الأقصى، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية شرعت باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة فيديوهات توثق اعتداء القوات الإسرائيلية على المعتكفين وحراس الأوقاف والموظفين والنساء داخل المسجد الأقصى، وفي محيطه.
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