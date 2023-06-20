شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة عراقية تقضى بالإعدام بحق إرهابى عمل مخبرًا لداعش فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين العراقية، الاثنين، حكما بالإعدام بحق إرهابي يعمل مخبرًا عن تحركات القوات الأمنية في قضاء الشرقاط.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق الإرهابي (أ) عن جريمة الانتماء إلى عصابات داعش الإرهابي وترديد البيعة والعمل معهم كمخبر عن تحركات منتسبي القوات الأمنية، والاشتراك معهم في خطف أحد المنتسبين من القوات الأمنية بدوافع إرهابية".

من ناحية أخرى.. وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي- في بيان- أن الأعرجي سيجري عدة لقاءات مع كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، فضلا عن مسؤولين أمنيين دوليين.