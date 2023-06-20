شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتي يؤكد عمق الروابط الأخوية مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتينة مع الدولة اللبنانية.

جاء ذلك خلال تلقيه، الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، للتهنئة بمناسبة صدور الأمر الأميري الكويتي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

ودعا الشيخ أحمد نواف أن يدوم الاستقرار وبمزيد من التقدم والازدهار للدولة والشعب اللبناني.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد أصدر الأحد مرسوما أميريا بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف والتي قامت بحلف اليمين الدستورية أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.