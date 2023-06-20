شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إسرائيل على الوقف الفورى والكامل وإلغاء ما وصفه بالقرارات المقلقة بشأن جميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تأكيد جوتيريش على أن "المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أنها تقف كعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين القابل للحياة، وسلام عادل ودائم وشامل".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية،داعيا حكومة تل أبيب على وقف هذه القرارات وجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "توسيع هذه المستوطنات غير القانونية محرك رئيسي للتوترات والعنف، كما يؤدي إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية، فضلا عن أنه يرسخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويتعدى على الأراضي والموارد الطبيعية للفلسطينيين، كما يعيق حرية حركة السكان ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة".

ودعا جوتيريش إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الالتزامات الواردة في البيانات المشتركة في العقبة بالأردن وشرم الشيخ في مصر، مع الاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.