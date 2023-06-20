شكرا لقرائتكم خبر عن "أ ش أ": مصرع طيار أردنى إثر تحطم طائرة عسكرية أثناء رحلة تدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسـلحة الأردنية، مقتل الرائد الطيار على أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكى، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكى أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً فى منطقة البقعة ظهر أمس الاثنين.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الضابط سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحُسن العزاء. وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد أعلن أمس تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين. وبين المصدر أنه نتج عنه تحطم الطائرة، وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

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