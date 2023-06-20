شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد الكويتى: أمامنا مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب الأمير وولي العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، أن "هناك مرحلة جديدة نقف أمامها عنوانها العمل والإصالح من أجل الكويت".

وحسب وكالة أنباء الكويت، قال في كلمته بافتتاحية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة إنه "بعد أن قال الشعب صدق كلمته وأثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته واستجاب لتصحيح المسار وعلم أن الإصالح سبيل النهضة والاستقرار وبعد أن عدنا للأمة مصدر السلطات لأختيار أعضاء مجلس الأمة نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل سويا من أجل هدف واحد ومصلحة واحدة يجمعنا كيان عظيم اسمه الكويت".