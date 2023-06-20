شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى يقدم مساعدات غذائية لأكثر من مليون شخص فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أنه تم تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من مليون شخص فى السودان خلال الأسابيع الستة الماضية، مشيراً إلى أنه يوسع نطاق توزيع المواد الغذائية بسرعة بهدف تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى الناس فى 14 من أصل 18 ولاية في ظل استمرار القتال وتدهور الوضع الإنسانى.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، "مارتن جريفيث" من أن الاحتياجات وتكاليف تنفيذ عمليات الإغاثة آخذة في الارتفاع، وأعلن تخصيص مبلغ إضافي قدره 22 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لمواصلة العمليات الإنسانية العاجلة.

بدوره، قال المدير القُطري للبرنامج في السودان "إيدي رو"، إن الاحتياجات الإنسانية وصلت إلى مستويات قياسية، مع عدم وجود أي مؤشر على انتهاء الصراع.

وأضاف:"يفعل برنامج الأغذية العالمي كل ما هو ممكن لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في السودان ،وآلاف آخرين ممن فروا إلى البلدان المجاورة، لكننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا. يجب على العالم الآن أن يتكاتف لتوفير الموارد لدعم شعب السودان في وقت الحاجة".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوسع نطاق عملياته لدعم 5.9 مليون من المتضررين من النزاع في جميع أنحاء السودان على مدى الأشهر الستة المقبلة، ويحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 409 ملايين دولار لهذا الغرض.