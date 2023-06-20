شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير تغذية يحدد الأطعمة التي تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي أن التحكم بمستوى الكوليسترول في الدم يساعد على منع العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

ويشير الخبير في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" إلى أن هناك أطعمة يساعد تناولها على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.



ووفقا له، توجد أربع مجموعات من المواد الغذائية تساعد على تطبيع تركيب الدم وتحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم. وهذه المواد هي:

- الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية. تنسب إلى هذه الأطعمة: خبز الحبوب الكاملة، الحنطة السوداء، الفواكه والثمار والخضروات.

ويضيف موضحا: تربط الألياف الغذائية أحماض الصفراء في الأمعاء ولا تسمح بامتصاصها، ما يجبر الجسم على البحث عن مصدر آخر للحصول على خلايا الكوليسترول. وبفضل ذلك يتحول الكوليسترول "الضار" إلى الكوليسترول "الجيد".

- البقوليات، للبقوليات آلية مماثلة.

ووفقا له، تحتوي البقوليات بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية، على بروتين خاص يحتوي على عدد أقل من الأحماض الأمينية مقارنة بالبروتين الحيواني.

- منتجات الألبان، تعمل منتجات الألبان المخمرة على تحسين البكتيريا المعوية، أي لها تأثير مضاد للالتهابات في الجسم.

- أطعمة غنية بأوميغا-3، ينسب الأطباء إلى هذه الأطعمة:زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيت السمك والأسماك الدهنية.

ويؤكد الخبير على أن هذه المنتجات تعمل على تطبيع تركيب الدهون في الدم وتساهم في تخفيض مستوى الكوليسترول.

أعلن الدكتور فيليب كوزمينكو، خبير التغذية الروسي، أن ثلاجة الشخص الذي يحافظ على صحته يجب أن تحتوي خمس مواد غذائية.

ويشير الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الجسم يحتاج يوميا إلى مجموعة مواد من أجل أن يعمل بصورة طبيعية. ويمكن بلوغ ذلك، إذا أضفنا إلى النظام الغذائي اليومي خمس مواد غذائية، يجب أن تكون في الثلاجة دائما لتحضير الطعام.



ويقول، "وهذه المواد هي الخضروات والفواكه ويفضل أن تكون مختلفة الألوان. وكذلك الحبوب المختلفة، ولحوم الدواجن وليس لحم البقر والخنزير. لأن لحم الدواجن لا يسبب زيادة في الوزن. كما يجب أن تكون هناك منتجات الألبان المختلفة".

ويضيف، يجب أن تكون نسبة هذه المواد في النظام الغذائي متناسبة بصورة صحيحة. فمثلا يجب أن تشكل الخضروات والفواكه ما لا يقل عن 50 بالمئة من الطبق، لكي يحصل الجسم على الكمية اللازمة من المواد المغذية الضرورية.

ويقول، "إذا تحدثنا عما في الطبق أثناء الوجبات، فيجب تخصيص نصفها على الأقل للخضروات والفواكه. والباقي يعتمد على مذاق الشخص. وبالطبع البروتينات أيضًا ضرورية للحياة، وكذلك الكربوهيدرات والدهون، وعادة يأخذ الشخص الكمية المناسبة من هذه المنتجات. ولكنه عادة ينسى الفواكه والخضروات، مع أنها ضرورية جدا للصحة".

