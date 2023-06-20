شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الإسعافات الأولية للطفل إذا أصيب بضربة شمس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حددت الدكتورة ماريا فوروتنيتسيفا، أخصائية طب الأطفال المساعدات الأولية التي يجب تقديمها للطفل المصاب بضربة شمس.

وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن ضربة الشمس، هي حالة حدث عندما يتعرض رأس الطفل لأشعة الشمس لفترة طويلة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة أنسجة الدماغ، وبالتالي إلى توسع أوعية الدماغ وجعلها قابلة للاختراق، ما يمكن ان يؤدي إلى تورم الأنسجة وتلف الخلايا.



وتقول: "تشكل هذه الحالة خطورة على الأطفال الصغار بصورة خاصة، لأن نظام تنظيم الحرارة لديهم لم يتطور بشكل كاف، كما أن اليافوخ مفتوح، ما يزيد من التأثير النشط لأشعة الشمس في دماغ الطفل".

ووفقا لها، عند إصابة الطفل الصغير بضربة شمس يصبح متقلب الأطوار وخاملا ويفقد الشهية ويشعر بالغثيان والتقيؤ وقد يعاني من الإسهال وترتفع درجة حرارته إلى 39-40 درجة مئوية، يصاحبها احمرار وجهه وجسمه. أما الأطفال الأكبر سنا فيشكون من الصداع وضبابية الرؤية وضيق التنفس وقد يعانون من العرق البارد.

وتقول: "تتضمن الإسعافات الأولية، اصطحاب الطفل إلى الظل والأفضل إلى مكان بارد (غرفة باردة)، ثم الاتصال بسيارة الإسعاف أو أخذه إلى أقرب مستشفى. يجب أن يستلقي الطفل على ظهره مع رفع رجليه ومن ثم البدء بتبريد جسمه بوضع منشفة مبللة على رأسه، ويمكن أعطاؤه سوائل مثل محلول الغلوكوز أو محلول ملحي.

ووفقا لها تشير التشنجات وفقدان الوعي وشحوب الجلد وتسارع أو بطء ضربات القلب إلى أن الإصابة شديدة.

مع استمرار موجة الحر الصيفية، يرغب العديد منا في قضاء المزيد من الوقت في الاستمتاع بأشعة الشمس، ولكن هذا قد يشكل مخاطر صحية كبيرة.

ويمكن أن تسبب الحرارة المرتفعة والتعرض للشمس ما يعرف بـ "ضربة الشمس"، والتي تحدث في غضون دقائق وتجعل الجسم غير قادر على التحكم في درجات حرارته ويصبح المصاب محموما بشكل خطير، وقد تؤدي إلى فقدان الوعي وشعور المصاب بالدوار والصداع وأيضا الاضطراب والارتباك.



ومن دون الحصول على العلاج، يمكن لضربة الشمس أن تسبب ضررا للدماغ والقلب والكليتين والعضلات، وقد تكون خطيرة للغاية بحيث تحتاج إلى علاج طارئ، لذلك من المهم معرفة علاماتها وطريقة علاجها.

وتشمل علامات ضربة الشمس أيضا فقدان الشهية والشعور بالغثيان والتعرق المفرط وشحوب الوجه، فضلا عن تشنجات في الذراعين والساقين والمعدة، إلى جانب التنفس السريع وسرعة نبضات القلب.

كما يشعر المصاب بضربة الشمس بالعطش الشديد، وترتفع درجة حرارته إلى 38 درجة أو أكثر.

وإذا كنت تعاني من بعض هذه الأعراض ولديك شك في إصابتك بضربة الشمس، فيجب عليك التوجه إلى قسم الطوارئ أو استدعاء الإسعاف على الفور، ويمكن أيضا اتباع بعض الخطوات التي قد تنقذ المصاب من الضرر الذي قد يلحق به، وهي: التأكد من وضع المصاب في مكان بارد، خلع أكبر قدر ممكن من الملابس الخارجية، ثم استخدام مروحة تبريد إن أمكن في انتظار وصول الإسعاف.

وبالإمكان أيضا تغطية المصاب بقماش مبلل بماء بارد إلى أن تبدأ درجة حرارته بالانخفاض والمحافظة على استقرارها في 38 درجة مئوية، وعندما تنخفض الحرارة إلى هذا المستوى، تجب إزالة القماش المبلل واستبداله بآخر جاف.

ولتجنب الإصابة بضربة شمس خلال موسم ارتفاع درجات الحرارة، يجب شرب الكثير من السوائل الباردة خاصة إذا كنت تمارس الرياضة، كما يجب ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، وتجنب الخروج في الشمس خلال أكثر أوقات اليوم حرارة، أي من الساعة 11 صباحا إلى الثالثة بعد الظهر.