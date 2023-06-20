شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب روسي يوضح... إلى ماذا يشير الغثيان؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن كل شخص يعاني في حياته مرة واحدة على الأقل من الغثيان، بعد الإفراط في تناول الطعام أوالتسمم أو الدوار الحركي.



ويشير الدكتور مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني إلى أن الغثيان هو إشارة إلى وجود مشكلة ما في الجسم: التهاب الزائدة الدودية، ارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم، ورم في الدماغ.



ويقول: "نعلم جميعا أن ضربات القلب الطبيعية هي 60-100 في الدقيقة، أما معدة الإنسان فتنقبض ثلاث مرات في الدقيقة، فإذا زادت عن ذلك تعتبر متسارعة، ما يؤدي إلى الشعور بالغثيان".

فما هي أسباب الشعور بالغثيان؟ وفقا لمياسنيكوف هذه الأسباب عديدة وأكثرها انتشارا هي الأمراض المعدية والتسمم الغذائي، أمراض الجهاز الهضمي، الإفراط في تناول الطعام، التسمم، دوار الحركة، ونوبات الدوخة، وكذلك الأمراض المزمنة مثل السكري وتبول الدم "اليوريمية".

ويمكن أن تسبب بعض الأدوية الشعور بالغثيان وخاصة دواء ميتفورمين وبعض الأدوية الأخرى المخفضة لمستوى السكر في الدم. كما أن مضادات الحيوية وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم يمكن أن يكون لها نفس التاثير.

ووفقا له، ولكن أحيانا قد يكون الشعور بالغثيان إشارة إلى وجود إضطراب حاد في الجسم مثل احتشاء عضلة القلب.

وعموما الشعور بالغثيان هو من الأعراض الشائعة، ولتحديد سببه يجب الخضوع لفحص شامل.

ويقول: "إذا كان الشخص يعاني باستمرار من الغثيان، يجب أن يدرك أن عليه أولا أجراء فحص تنظير المعدة".

ربما لا يتعامل الكثير منا بجدية كما ينبغي مع الغثيان، فالشعور المستمر بالمرض يمكن أن يجعل الحياة اليومية صعبة ويجعل من الصعب تناول التغذية الكافية، ما يؤثر على الصحة.

ويعد الغثيان أمرًا شائعًا بسبب وجود العديد من المسببات، بخلاف وجود جرثومة في المعدة - بما في ذلك دوار الحركة ومشاكل القلب والقلق. كما أنه مجرد وسيلة للجسم لتخليص نفسه من الأشياء الضارة، مثل الإفراط في تناول الكحوليات أو حتى بعض الأدوية.

ويمكن أن يكون الغثيان والقيء من أكثر الآثار الجانبية صعوبة للعلاج الكيميائي لمرضى السرطان.

وينظر الجسم إلى العلاج الكيميائي على أنه مادة سامة - والغثيان والمرض هما طريقته في محاولة طرده.

وبمجرد تحديد هذا التهديد المحتمل، تطلق الرسائل الكيميائية ناقوس الخطر - لتنشيط العصب المبهم (الذي يربط البطن بالدماغ)، حيث تقوم منطقة تسمى المركب المبهم الظهري بإطلاق القيء.

لكن الكثير من الأجهزة والأنظمة المختلفة تغذي هذه الاستجابة، وهذا هو سبب انتشار الغثيان بشكل خاص. على سبيل المثال، يرتبط القلب أيضا بالعصب المبهم - لذلك إذا أصبح القلب متوترا، كما يحدث عندما لا يتلقى كمية كافية من الدم، فإن الرسائل تصيب العصب المبهم ويمكن أن تؤدي إلى المرض. لهذا السبب يمكن أن يحدث الغثيان مع أمراض القلب أو أثناء النوبة القلبية.

وهناك آليات أخرى تسبب الغثيان أيضا.

يحدث دوار الحركة، على سبيل المثال، بسبب عدم التوازن بين ما نراه وآلية التوازن في الأذن - فالرسائل المشوشة التي تصل إلى الدماغ تجعله يتفاعل وكأنه يتعرض للتسمم وبالتالي يتسبب في الغثيان. (وهذا هو السبب في أن إغلاق عينيك يمكن أن يساعد في تخفيف الإحساس، لأن هذا يوقف الرسائل المختلطة).

وهناك أيضا ارتباط عاطفي بالغثيان - الأشخاص الذين يعانون من القلق معرضون له - لأن هناك الكثير من الأعصاب في القناة الهضمية. لذلك يمكن أن يمنحك القلق حرفيا شعورا "بالضيق" في معدتك.

لفترة طويلة، اعتقد الناس أن نظام BRAT الغذائي (المكون من الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص) سيساعد.

وكان المنطق وراء ذلك هو أن هذه الأطعمة خفيفة تماما ولا تحتوي على روائح قوية يمكن أن تؤدي إلى رد فعل الغثيان، ولكنها لم تعد مفضلة، لأسباب ليس أقلها أنها لا توفر العناصر الغذائية الكافية (هناك القليل من البروتين لبناء العضلات الذي تحتاجه لجهاز المناعة أو لإصلاح الخلايا، على سبيل المثال). والطريقة الأكثر فاعلية لأي شخص يعاني من الغثيان هي تناول القليل من الطعام في كثير من الأحيان - تناول القليل من شيء ما كل ساعتين.

والأساس المنطقي وراء هذا النهج ذو شقين. أولا، نعلم أن وجود معدة فارغة يمكن أن يجعل الغثيان أسوأ لأن هرمون الجريلين يحفز إنتاج حمض المعدة الذي إذا لم يكن لديه طعام يمتزج به، فإنه يهيج أمعاء حساسة بالفعل، ما يجعلك تشعر بالمرض.

ثانيا، إذا كنت تتناول الوجبات الثلاث المعتادة يوميا، فإن هذا يتطلب من معدتك أن تتمدد أكثر، ما يحفز العصب المبهم المسبب بالفعل. وتناول كميات صغيرة بانتظام لن يمد المعدة كثيرا ويؤدي إلى هذا الانعكاس.

وعندما تأكل، من الأفضل الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون (مثل بقاء الدهون في المعدة، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على جدران المعدة) أو ذات الرائحة القوية (الطعام البارد دون رائحة قوية هو الأفضل).

التزم بالطعام العادي مثل البسكويت الجاف، وإذا كان بإمكانك تناول شيء أكثر أهمية، فطبق مصنوع من البيض المخبوز.

وأثناء الحمل خاصة (عندما تؤدي التغيرات الهرمونية إلى المرض)، وجدت الدراسات أن الأطعمة التي تحتوي على البروتين تقاوم الغثيان بشكل أفضل من الكربوهيدرات وحدها - لذلك، على سبيل المثال، تناول البيض على الخبز المحمص أو التونة على البسكويت الجاف. ويُعتقد أن البروتين يهدئ تقلصات المعدة التي تؤدي إلى تفاقم الغثيان.

وإذا كنت تعانين من غثيان الصباح الشديد (مثل التقيؤ الحملي)، فوفقا لدراسة نُشرت في مجلة Scientific Reports في عام 2020، فإن الأطعمة المقرمشة والحلوة غير المطبوخة هي الأفضل - مثل التفاح أو البطيخ. ويستخدم الزنجبيل تقليديا لمكافحة الغثيان أثناء الحمل - وهناك أدلة علمية تدعم ذلك.

وخلصت مراجعة واحدة، نُشرت في مجلة Nutrition Journal في عام 2014، بما في ذلك 12 دراسة على النساء الحوامل، إلى أن الزنجبيل يحسن بشكل ملحوظ أعراض الغثيان مقارنة بالعلاج الوهمي.

ويحتوي الزنجبيل بشكل فريد على مركبات تسمى gingerols، والتي يُعتقد أنها تسرع إفراغ الأمعاء حتى لا يبقى الطعام هناك لفترة طويلة و"يحفز" العصب المبهم.

ويعد الدليل على الزنجبيل في مكافحة الغثيان ا