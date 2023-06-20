شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن أمجد عارف الجعص "48 عاما" متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها أمس.

وباستشهاد المواطن الجعص، يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها إلى 6 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 100 آخرين منهم 22 بجروح بين خطيرة وحرجة.

وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين عن تشييع جثمانه اليوم بعد وصوله من نابلس، حيث كان يعالج في مستشفى رفيديا الحكومي.

وكان نجله وسيم قد استشهد في يناير 2023 بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين استشهد على إثرها 9 مواطنين.