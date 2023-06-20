شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى ورئيس مجلس السيادة السودانى يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفى مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان مستجدات الأوضاع فى البلاد.

وأكد بن فرحان - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين فى مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية. كما جدد وزير الخارجية دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق .

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