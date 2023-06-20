شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 50 عنصرا من "مليشيا إرهابية" فى عمليتين عسكريتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى مقتل 50 عنصرًا من "مليشيا إرهابية"، من بينهم قيادى بارز فى عمليتين عسكريتين بمحافظة شبيلى السفلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية العسكرية الأولى التى أسفرت عن مقتل 45 من العناصر والقيادي الذي كان يقودهم تمت في قرية "عبدالله " التابعة لمحافظة شبيلى السفلى، فيما وقعت العملية الثانية فى قرية " كليدوف" التابعة لمدينة جنالي بمحافظة شبيلى السفلى وأسفرت عن مقتل أربعة من عناصر "المليشيات الإرهابية".

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