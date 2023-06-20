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الصومال: مقتل 50 عنصرا من "مليشيا إرهابية" فى عمليتين عسكريتين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى مقتل 50 عنصرًا من "مليشيا إرهابية"، من بينهم قيادى بارز فى عمليتين عسكريتين بمحافظة شبيلى السفلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية العسكرية الأولى التى أسفرت عن مقتل 45 من العناصر والقيادي الذي كان يقودهم تمت في قرية "عبدالله " التابعة لمحافظة شبيلى السفلى، فيما وقعت العملية الثانية فى قرية " كليدوف" التابعة لمدينة جنالي بمحافظة شبيلى السفلى وأسفرت عن مقتل أربعة من عناصر "المليشيات الإرهابية".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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