شكرا لقرائتكم خبر عن جهود أمنية في خدمة ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينعم ضيوف الرحمن بأجواء آمنة بالأراضي المقدسة، حيث يقدم رجال الأمن من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة جهود كبيرة ومتميزة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام لحفظ الأمن ومتابعة الأعمال التنظيمية والإرشادية، وإدارة حركة الحشود أثناء وبعد الصلوات.

وتوثق صور جانباً من جهود أفراد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المسجد الحرام أثناء مباشرتهم للعمل الميداني، كما يقدم العنصر النسائي دوراً بارزاً في خدمة قاصدات المسجد الحرام والحفاظ على الحالة الأمنية، وتقديم الخدمات الإنسانية والتوعوية على مدار الساعة ضمن خطة متكاملة تنفذها كوادر بشرية مؤهلة، وأجهزة تقنية، وكاميرات مراقبة رقمية، تدار من غرفة العمليات الخاصة بالقوات ، لتحقيق أمن وراحة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.