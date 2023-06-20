شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تحدد 18 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس الوزراء العراقي، يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء التزاما بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب العراقي في شهر أكتوبر الماضي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز