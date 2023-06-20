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الحكومة العراقية تحدد 18 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس الوزراء العراقي، يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء التزاما بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب العراقي في شهر أكتوبر الماضي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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