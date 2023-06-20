الجامعة العربية: اهتمام لدعم الكوادر الإفريقية عبر الصندوق العربي للمعونة

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القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية أن جامعة الدول العربية تولي أهمية للقارة الإفريقية وهو ما يظهر بشكل جلي من خلال دعمها للكوادر الإفريقية في مجال العون الفني تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة المرجوة عبر الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها محند صالح لعجوزي خلال تمثيله للجامعة العربية في فعاليات المؤتمر الذي تقيمه الجامعات الأوروبية في مصر EUE للاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا والذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن القادة العرب قد قاموا بإنشاء جهاز قائم بذاته من أجل المساهمة في تنمية الموارد البشرية في إفريقيا منذ عام 1974، ألا وهو الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية.

وأضاف: " ولا يزال هذا الجهاز يقوم بدعم وتأهيل الآلاف من الكوادر الفنية الإفريقية في شتي المجالات العلمية من أجل تأهيلهم للمساهمة الفعالة والنهوض بدولهم".