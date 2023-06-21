شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى من "جنين" متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى قبل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد المواطن الفلسطيني ناصر صالح محمد سنان (55 عامًا) مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي فى الرأس قبل نحو شهر في جنين، شمال الضفة الغربية.

وكان المواطن سنان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال في الرأس في 22 مايو الماضي، خلال اقتحامها مدينة جنين، ونقل إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، وخضع لعدة عمليات جراحية، في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن عن ارتقائه، مساء اليوم، متأثرا بإصابته الحرجة. وبارتقاء الشهيد سنان يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 173 شهيدا.

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