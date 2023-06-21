شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني يصل مطار شارل ديجول للمشاركة فى قمة باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الثلاثاء، إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في قمة باريس "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد".

وأفادت الرئاسة الموريتانية بأن الرئيس الغزواني يرافقه، في زيارته للعاصمة الفرنسية، وفد يضم على الخصوص السيدة الأولى مريم فاضل الداه، ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق، ووزير الاقتصاد عثمان ممادو، ومدير ديوان الرئاسة إسماعيل الشيخ أحمد.

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