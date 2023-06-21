شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهاجمون فلسطينيين فى نابلس ورام الله وغيرهما بعد هجوم محطة الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد هجوم إطلاق النار، على محطة وقود، على طريق "60" السريع بين رام الله ونابلس، والذي أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين، واستشهاد منفذ الهجوم برصاص مستوطن.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن المستوطنين الغاضبين، هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين على أطراف بلدة "حوارة" جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية، ووفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية لهم.

وأحرق المستوطنون سيارات، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على شبان فلسطينيين خرجوا للتصدي لهم. وناشدت سماعات المساجد في حوارة الأهالي بضرورة التصدي لهجوم المستوطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن سيارة إسعاف تابعة له استهدفت بقنابل الغاز السام من قبل جيش الاحتلال. وأصيب طفل جراء دعسه من قبل مستوطن والاعتداء عليه، قرب مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون، سيارات المواطنين الفلسطينيين في محيط المحافظة، الواقعة وسط الضفة. وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من المستوطنين تجمعوا في عدة مناطق بمحيط المحافظة، وهي: عين أيوب قرب قرية رأس كركر غربا، ومفترق بلدة الطيبة ومدخل قرية كفر مالك شرقا، ومدخل بلدة ترمسعيا شمالا، وهاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة.

واندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله. وأغلقت قوات الاحتلال حاجز الحمرا للخارجين من مناطق الأغوار، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة، وبقاء مئات السيارات عالقة في المنطقة.

وفي أريحا، شرق الضفة، رشق مستوطنون سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، مساء اليوم، على طريق المعرجات، الرابطة بين محافظتي أريحا ورام الله والبيرة، ما أدى إلى تضرر عدد منها، فيما اعتدى آخرون على سيارات في منطقة الأغوار الشمالية.