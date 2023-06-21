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الرئيس التونسي يشارك فى "قمة باريس من أجل عقد مالى جديد"

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى فرنسا اليوم الأربعاء تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد"، والتي ستنعقد يومي 22 و23 يونيو الجاري، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان الثلاثاء.

وستقوم قمة "من أجل اتفاق مالي جديد" بتسليط الضوء على الرهانات المالية الدولية في الوقت الذي ستسهم مشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات في إعطاء الدفعة اللازمة، من أجل الحصول على التحولات التي تفرض نفسها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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