شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 30 فى انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الإذاعة التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين وإصابة 30 آخرين في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فأن قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار.

وأشارت الإذاعة إلى حالة من "الفزع والهلع و الإغماء" في صفوف الركاب من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم.

وأكدت أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.