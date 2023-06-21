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مصرع شخصين وإصابة 30 فى انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة

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القاهرة - سامية سيد - أفادت الإذاعة التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين وإصابة 30 آخرين في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فأن قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار.

وأشارت الإذاعة إلى حالة من  "الفزع والهلع و الإغماء" في صفوف الركاب من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم.

وأكدت أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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