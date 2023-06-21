شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى لليبيا يؤكد الدعم لجهود الأمم المتحدة لجمع صفوف الليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على كل العقبات.

وأشاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا فى تغريدة على تويتر، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلى أمام مجلس الأمن، موضحا أن الإحاطة قدمت تعريفًا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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