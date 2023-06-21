شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يصل إلى واشنطن لحضور جلسة بمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، إلى واشنطن لحضور جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الصومالي خطابا حول جهود بلاده في استئصال المليشيات الإرهابية، وملف رفع حظر السلاح المفروض على البلاد، كما من المقرر أن يعقد لقاءات منفصلة مع القادة المشاركين، ورؤساء المنظمات الدولية.