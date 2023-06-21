شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعين سفيرا جديدا لها بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، تعيين مدير إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية ستيفن هيتشين، سفيرا جديدا لها فى العراق.

وقال ستيفن هيتشن - في مقطع فيديو نشرته السفارة البريطانية لدى العراق ، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الاخبارية - "يسعدني تعييني كسفير جديد للمملكة المتحدة في العراق، وأتطلع حقًا إلى التعرف على هذا البلد الرائع وبناء شراكة بين المملكة المتحدة والعراق".

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