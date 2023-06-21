شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة الصومال لتفادي الأسوأ جراء تعرضه لأزمات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال، جاستين برادي، الجميع إلى مد يد المساعدة للصومال لتفادي الأسوأ، في ضوء ما تتعرض له البلاد من فيضانات وغزو للجراد الصحراوي وتفشي فيروس كورونا.

وأكد برادي في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليومالأربعاء أن تفاقم الأزمات في الصومال يهدد الأمن العام، فقد شُرد ما يقرب من 500 ألف شخص بسبب الفيضانات الأخيرة في مناطق وسط الصومال، بينما تتعامل البلاد أيضًا مع غزو الجراد الشديد الذي يهدد الأمن الغذائي والتغذية للكثيرين، في الوقت نفسه، يعاني الصومال من تفشي جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، حذر ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الصومال إتيان بيترشميت من أنه من المحتمل بحلول شهر سبتمبر القادم أن يتزايد عدد الصوماليين الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي أو الجوع الشديد بمقدار نصف مليون شخص، بسبب التأثيرات المترتبة على انتشار الجراد الصحراوي الحالي في الصومال.