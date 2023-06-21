شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تفعل برنامجها "ريادة ووفادة" للاحتفاء بالحجاج وحسن ضيافتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة بالإدارة العامة للتوعية الرقمية، برنامجها "ريادة ووفادة"، ضمن مبادرة "حفاوة"، التى تُعنى بالاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام وحُسن وفادتهم وضيافتهم.

وأفاد مدير الإدارة العامة للتوعية الرقمية السعودي وحيد بن محمد النحاس -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية- أن البرنامج يهدف إلى حسن وفادة الحجاج من خلال تكريمهم، وحسن ضيافتهم، والحرص على الاهتمام بهم، واستقبالهم بالهدايا في المراكز التوعوية وإرشادهم بما يسهّل عليهم أداء مناسكهم وفق الكتاب والسنة.

وأشار النحاس إلى أن البرنامج يأتي ضمن الخطة التشغيلية للإدارة العامة للتوعية الرقمية، لموسم حج هذا العام لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.