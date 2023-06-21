شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تفتح باب التسجيل في المعسكرات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فتح باب التسجيل في المعسكرات الصيفية لعام 2023 لجميع طلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة، التي ستقام من 17 إلى 28 يوليو(تموز) المقبل بهدف استثمار العطلة الصيفية في تنمية قدرات الطلبة وإكسابهم مهارات حياتية جديدة.

وأوضحت المؤسسة أن المعسكرات التي تنظم بالشراكة مع 50 جهة محلية ستقام في 35 مركزًا موزعة على مستوى الدولة، بواقع 16 مركزًا في أبوظبي والعين والظفرة، و5 مراكز في دبي، و6 مراكز في الشارقة، إضافة إلى مركزين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، مشيرة إلى أنه تمت مراعاة الكثافة والتوزيع الجغرافي للطلبة عند توزيع المراكز.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم تخصيص مراكز للبنين وأخرى للبنات وجميعها مجهزة وفق أعلى المعايير لتلبية متطلبات واحتياجات جميع الطلبة بما فيهم الطلبة من فئة أصحاب الهمم. وأكدت أن الفعاليات ستبدأ يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الواحدة بعد الظهر، وسيتم تخصيص حافلات لنقل الطلبة من وإلى المراكز لضمان سلامتهم وتسهيلًا عليهم وعلى أولياء الأمور.

9 معسكرات

وتضم المعسكرات الطلابية 9 برامج ترتكز على 5 محاور تغطي مختلف جوانب الحياة العلمية والعملية، هي تشمل المهارات الحياتية، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة والصحة، والثقافة والفنون، إضافة إلى الرحلات الثقافية والترفيهية.

وتشتمل المعسكرات الصيفية، على برنامج "تحفيظ القرآن الكريم" ويضم دروسًا في التلاوة والتجويد والتفسير والسيرة النبوية والقيم الإسلامية، وبرنامج "السنع الإماراتي" ويتضمن جلسات عن الهوية الوطنية والتراث الإماراتي وورشًا تدريبية على الحرف التقليدية، وبرنامج "التربية الأسرية" ويعمل على تعليم الطلبة المشاركين العديد من الحرف اليدوية، وبرنامج "المهارات الحياتية" الذي يقوم على محاورعدة تضم الأعمال التطوعية وتنظيم الفعاليات الخيرية، ومهارات أعمال النجارة وميكانيكا السيارات والأشغال اليدوية والإسعافات الأولية، وبرنامج "الأنشطة الرياضية" والذي سيساهم في تنمية مهارات الطلبة واستكشاف مواهبهم في العديد من الرياضات، ومنها السباحة وكرة القدم والبادل والجوجيتسو، إضافة إلى فنون الدفاع عن النفس. وبرنامج "الفنون" لاكتشاف وتنمية مواهب الطلبة في مختلف مجالات الفنون كالمسرح والموسيقى والرسم والنحت والخزف والتصوير والمونتاج وإنتاج الفيديوهات، وبرنامج "القراءة والكتابة" الذي سيتم خلاله تنظيم ورش لتعليم فنون الشعر والإلقاء، والكتابة الصحفية والإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ قناة إذاعية للمعسكر.

برامج الروبوت

ومن بين برامج المعسكرات برنامج "الروبوت والبرمجة" الذي يهدف إلى تدريب الطلبة على لغات البرمجة الأساسية ومهارات تصميم الألعاب والويب والجرافيك والوسائط الرقمية، فضلًا عن برنامج "البيئة والاستدامة" الذي يشمل جلسات حوارية حول القمة المناخية "كوب 28" التي ستستضيفها الدولة في نوفمبر القادم، وجلسات للتوعية بأفضل الممارسات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ورش عمل حول أساليب الزراعة المستدامة.