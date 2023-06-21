شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "محمد بن راشد للفضاء" يعلن إطلاق القمر الاصطناعي "فاي - التجريبي" في 27 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء موعد إطلاق القمر الاصطناعي "فاي – التجريبي" يوم 27 يونيو(حزيران) الجاري في الساعة 3:34 مساء بتوقيت الإمارات، ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية "فاي"، على أن تتم عملية الإطلاق من موقع إطلاق بايكونور كوزمودروم الروسي باستخدام مركبة الفضاء سويوز.

وتهدف المبادرة التي يقودها مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، إلى زيادة عدد الدول المستفيدة من أنشطة بناء القدرات لتطوير وتصنيع ابتكارات الأقمار الاصطناعية كخطوة مسبقة لاستكمال تطويرها، بما في ذلك دعم المعرفة التقنية والعمليات الهندسية والبنية التحتية ذات الصلة بها بتكلفة اقتصادية.

حمولتان على متن المنصة

وستحمل المنصة المعيارية للأقمار الاصطناعية (12U) حمولتين هما: نظام اتصالات لإنترنت الأشياء، حيث تم تصميم حمولة اتصالات إنترنت الأشياء بواسطة OQ Technology وهي شركة ناشئة مقرها الإمارات في إطار مبادرة Space Ventures التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء؛ وتتولى المنصة تخزين وإرسال البيانات المجمعة من أجهزة إنترنت الأشياء في المناطق النائية والصناعات والمركبات المستقلة باستخدام تقنية الجيل الخامس؛ أما الحمولة الثانية فتتمثل في نظام دفع فرعي صديق للبيئة، حيث طورت هذا النظام شركة SteamJet من المملكة المتحدة، ويستخدم يستخدم هذا النظام الفرعي الماء باعتباره مادة رئيسة للدفع.

مهمة القمر

وستعمل مهمة القمر الاصطناعي "فاي – التجريبي" على تطوير مجال تكنولوجيا الفضاء، حيث إن تصميمه ووظائفه المبتكرة تجعله الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ما يجعل مركز محمد بن راشد للفضاء رائدًا في مجال استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

مراحل الإطلاق

ومن المقرر أن يتم الإطلاق المتوقع للصاروخ سيوز - 2 الذي يحمل "فاي - التجريبي" في 27 يونيو الجاري في تمام الساعة 3:34 مساء بتوقيت دولة الإمارات، وسيمر الإطلاق بعدة مراحل ستكون البداية مع مرحلة الفصل وبعدها سيبدأ العد التنازلي لمدة ساعتين ليستقبل الفريق بالمحطة الأرضية التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء أول إشارة من القمر الاصطناعي، وسيتم استخدام هذا الاتصال للتحقق من سلامة المركبة الفضائية واستعدادها لمواجهة اضطرابات الإطلاق.

وبعد مرور 24 ساعة من وصول القمر الاصطناعي إلى مداره المحدد عند ارتفاع نحو 550 كيلومترًا سيتم التحكم في القمر الاصطناعي من داخل مختبرات الجامعة الأمريكية في إمارة رأس الخيمة، وإجراء الاتصال الثاني في هذه المرحلة والذي سيكون بمثابة نجاح لإطلاق المهمة.

وعقب الإطلاق الناجح تأتي مرحلة فتح الألواح الشمسية حيث تم تخصيص فترة 5 أيام لهذه المرحلة المهمة، وسيقوم الفريق التقني لمركز محمد بن راشد للفضاء بالحفاظ على اتصال يومي لمدة 10 دقائق أثناء عبور القمر الاصطناعي فوق الإمارات، وتوفر دقائق الاتصال فرصة لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء لتنفيذ أوامر التشغيل مما يؤسس خط اتصال قوي مع الحمولة.

وبعد انتهاء الأيام الخمسة بنجاح سيبدأ الفريق في تشغيل والتحكم في عمليات الحمولة، ويتضمن ذلك تعاونًا مشتركًا بين مركز محمد بن راشد للفضاء وجامعة خليفة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وستتولى المحطة الأرضية التي تقع في حرم الجامعة الأمريكية برأس الخيمة التعامل مع هذه المرحلة، حيث سيقود أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العملية لضمان التواصل السلس والدائم مع القمر الاصطناعي ونجاح المهمة.