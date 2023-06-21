شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تستعرض جهودها لتطبيق معايير اليونسكو لادراج المحميات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم وفد دولة الامارات برئاسة مدير هيئة الفجيرة للبيئة ورئيس اللجنة التنفيذية لشبكة العربماب أصيلة المعلا مشاركته في الدورة الـ23 من برنامج الإنسان والمحيط الحيوي والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة مؤخرًا بحضور أكثر من 134 دولة من الدول المدرجة ضمن برنامج الماب وممثليهم.

وتناول البرنامج مقترحات بشأن الاحتفال باليوم الدولي الأول لمحميات المحيط الحيوي، والأنشطة المزمع عقدها والأهداف المرجوة بتعزيز الوعي بأهمية محميات المحيط الحيوي للتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على زيادة وضوح والاعتراف بمحميات المحيط الحيوي على المستويين الوطني والدولي ومناقشة الخطط المستقبلية والتوصيات اللازمة لمواءمة أنشطته مع غايات وأهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي والاجراءات الطموحة للنهوض بالاطار بما يساهم في زيادة نسبة نمو محميات المحيط الحيوي.

وتخلل البرنامج زيارة لمكتب الوفد الدائم للدولة لدى "اليونسكو"، حيث التقت أصيلة المعلا مع ملحق ثقافي والقائم بالأعمال في الوفد الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو عائشة كمالي.

